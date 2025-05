John: ‘Jogo de terça é o da vida para o Botafogo’

Goleiro festeja 'defesa' inusitada no fim da partida contra o Bahia, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro

Sem conseguir triunfar como visitante sob o comando do técnico Renato Paiva (cinco derrotas e um empate), o Botafogo tem mais um confronto fora de casa pela frente. Na terça-feira (6), o Mais Tradicional visita o Carabobo, na Venezuela, pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O Alvinegro está na terceira colocação da chave, com três pontos, atrás de Estudiantes (seis) e Universidad de Chile (sete).

“É jogo da vida para o Botafogo. Vamos esfriar a cabeça porque tem mais”, definiu o goleiro John.