João Victor isenta Hugo Moura em derrota do Vasco

Zagueiro se compadece com companheiro, que errou na saída de bola em lance que originou gol do Palmeiras em revés / Crédito: Jogada 10

A derrota do Vasco por 1 a 0 para o Palmeiras, neste domingo (4), ficou marcada pelo erro do volante Hugo Moura no lance do gol único do duelo, em Brasília (DF). E o zagueiro João Victor optou por isentar o companheiro de culpa. Afinal, segundo o próprio, em entrevista na saída do gramado, erros acontecem. Ele falou da boa postura do Vasco em ambos os tempos, lamentando o erro, mas sem sacrificar Moura.

LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Palmeiras: Hugo Moura comete erro capital em derrota "O nosso primeiro tempo foi muito bom, eu creio que o segundo tempo também foi muito bom. Só que o Palmeiras teve um pouco mais de volume de jogo. Aquele erro ali acontece. A gente treinou, a gente sabia que poderia acontecer, a gente tentou minimizar, a gente fez o primeiro tempo, praticamente o jogo todo, aquela jogada e deu certo. Infelizmente ali houve uma desatenção, faz parte. A gente não queria ter tomado o gol, mas só erra quem está lá dentro", disse. Ele voltou a salientar a boa partida do Vasco, exaltando as qualificações do adversário. Isso porque para João Victor, o Palmeiras é um dos candidatos a conquistar o Brasileirão. "Então a gente tentou, de igual para igual contra o Palmeiras, a equipe do Palmeiras é uma equipe muito qualificada, sem dúvida é um dos favoritos a ser campeão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem muitos pontos positivos e levar aquele erro como aprendizagem para nunca mais acontecer.