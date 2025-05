Gabigol marca e dá a vitória ao Cruzeiro no reencontro com o Flamengo

Atacante entra aos 42 do segundo tempo e, de pênalti, faz um dos tentos no triunfo por 2 a 1, no Mineirão, pela 7ª rodada do Brasileirão

Em noite de reencontros, o Cruzeiro bateu o Flamengo por 2 a 1, no Mineirão, pela 7ª rodada do Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, Kaio Jorge abriu o placar, enquanto Arrascaeta aplicou a Lei do ex e deixou tudo igual. Na etapa final, Gabigol, que iniciou no banco de reservas e só entrou em campo aos 42 do segundo tempo, fez o tento da vitória. Com o resultado, o time carioca deixou a liderança escapar, com 14 pontos, e foi ultrapassado pelo Palmeiras, que soma 16. Já a equipe celeste segue em quarto, agora com 13.

O próximo compromisso da Raposa na competição nacional acontece no dia 11 (domingo), às 16h (de Brasília), diante do lanterna Sport, na Ilha do Retiro. Durante a semana, os comandados do técnico Leonardo Jardim visitam o Mushuc Runa, do Equador, quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Olímpico Riobamba.