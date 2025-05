Chelsea vence o já campeão Liverpool e se aproxima de vaga na Champions

Com vitória no Stamford Bridge, em Londres, Blues se mantêm no G-5 e confirmam sequência positiva na Premier League / Crédito: Jogada 10

No clássico entre dois dos principais times do futebol inglês, o Chelsea venceu o Liverpool por 3 a 1, neste domingo (4), em partida válida pela 35ª rodada da Premier League. Enzo Fernández, Quansah (contra) e Cole Palmer, de pênalti, marcaram os gols da vitória dos Blues no Stamford Bridge, em Londres. Pelo lado dos campeões antecipados, Van Dijk descontou. Dessa maneira, o Chelsea chegou à terceira vitória consecutiva na Premier League e está cada vez mais próximo de confirmar a vaga na próxima edição da Champions. Com o triunfo em casa, os Blues chegaram a 63 pontos e se firmaram na 5ª posição. Além disso, os Blues têm somente um ponto a menos que o City, 3º colocado, e perdem nos critérios de desempate para o Newcastle, em 4º.

Agora, o Chelsea torce por um tropeço do Nottingham Forest, que está na 6ª posição, com 60 pontos. O time, que faz uma temporada surpreendente na Premier League, visita o Crystal Palace nesta segunda-feira (5), na partida de encerramento da 35ª rodada do Campeonato Inglês. Por outro lado, o Liverpool está na 'ressaca' do título conquistado antecipadamente. Os Reds somente cumprem tabela nas últimas rodadas, mas também tentam se despedir da temporada deixando boas impressões. O jogo O Chelsea abriu o placar logo aos dois minutos. Palmer recebeu a bola, tocou na direita para Pedro Neto, que cruzou rasteiro. Enzo Fernández apareceu na área e finalizou para marcar o primeiro gol. Depois disso, o jogo ficou mais equilibrado. O Liverpool teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras. Aos 42 minutos, o Chelsea chegou a marcar de novo. Jackson recebeu na área e tocou para Madueke, que driblou Alisson e mandou para o gol. No entanto, o lance foi anulado por impedimento no início da jogada.