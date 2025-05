Abel Ferreira fala de paciência com Vitor Roque: ‘Um passo para trás para dar três para frente’

Técnico rasga elogios a atacante, autor de gol da vitória sobre o Vasco, neste domingo (4); tento foi o primeiro do jogador pelo Verdão / Crédito: Jogada 10

Após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vasco, o técnico Abel Ferreira falou do atacante Vitor Roque, autor do gol do triunfo deste domingo (4), em Brasília (DF). Segundo o comandante, há de se ter paciência com o jogador de apenas 20 anos. Abel elogiou o estádio do Mané Garrincha, mas reclamou bastante do campo enquanto fazia uma analogia em cima do termo “paciência”, mais utilizado pelo português na coletiva pós-jogo.

"Para falar do Vitor Roque, tenho que falar do Giay. Muitas das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir mesmo nos momentos difíceis. Treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para dar-lhes carinho. Se é verdade que muitos torcedores do Palmeiras amam este clube, também é verdade que muitos não têm paciência", iniciou. LEIA MAIS: Atuações do Palmeiras contra o Vasco: Vitor Roque desencanta Seguindo na resposta, ele falou da péssima condição do gramado em Brasília, exaltando a necessidade ter se paciência com Vitor Roque e os jovens jogadores. Bem como se faz quando realiza uma troca de gramado. "Uma das coisas que este clube tem e que este treinador têm é paciência. Acreditarmos no processo. Estamos a trocar o gramado. Por falar em gramado, está é uma pista cheia de buracos. É difícil aqui carro chegar na velocidade máxima. O estádio é belíssimo, mas a pista é cheia de buracos. Estamos a trocar o gramado no CT e tudo tem processo. Temos que retirar areia, tem que colocar as sementes, tem que regar, é preciso cortar. Tem que ter paciência. Isso acontece com todos os jogadores, sobretudo os mais jovens", comparou.