Vasco afasta funcionário que agrediu torcedor em Brasília

O Vasco emitiu uma nota oficial na noite deste sábado (3) repudiando a agressão de um funcionário a um torcedor do time horas antes, na recepção ao time em um hotel brasiliense. O Cruz-Maltino, vale lembrar, enfrentará o Palmeiras neste domingo (3), no Mané Garrincha, com mando do próprio Vasco, às 16h. O duelo vale pela sétima rodada do Brasileirão. A equipe carioca garantiu ainda que o funcionário foi afastado.

O homem foi identificado como Vinícius Couto e trabalha como motoboy. As imagens circulam na Internet. Ele contou que foi agredido após tecer críticas a Felipe Loureiro, técnico interino do Vasco e um dos maiores ídolos da história do Cruz-Maltino. Couto, aliás, prometeu ainda ir a uma delegacia na região para registrar um boletim de ocorrência contra Betinho.