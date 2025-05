Renato destaca habilidade do Fluminense de matar jogos no fim

Fluminense tem quatro vitórias no Brasileirão, sendo três com gol da vitória saindo nos acréscimos do segundo tempo: Bragantino, Santo e Sport

“Costumo falar e mostrar exemplos em vídeo para o time. No momento que o juiz apita, já aconteceu várias vezes, com 10, 15, 30 segundos saem gol ou pênalti. Apitou, a coisa vai acontecer. Contra ou a favor. Enquanto não apita o final, vai acontecer também. Nós ganhamos vários jogos nos acréscimos, tomamos gol da vitória nos acréscimos também. Vento que bate lá, bate cá. Graças a Deus, tem acontecido a maior parte a nosso favor. Mas o jogador tem que ficar focado o tempo todo”, comentou Renato.

Após a vitória do Fluminense sobre o lanterna Sport por 2 a 1 neste sábado (3) , o técnico Renato Gaúcho destacou não só o poder de reação como também a habilidade de matar partidas com gols nos acréscimos. Foi assim neste final de semana e também em outras duas vitórias no Maracanã: Bragantino e Santos, por 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente.

Já sobre a partida contra o Sport, o comandante reconheceu que o Leão foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo. Entretanto, Renato Gaúcho afirmou que o Flu se encaixou na etapa final, fez por merecer a vitória no Maracanã.

“O Sport merece vencer a gente nos primeiros 45 minutos. No intervalo, eu coloquei o Serna, tivemos a velocidade. Depois fiz mais algumas trocas, nossa equipe melhorou. Acima de tudo, a nossa equipe teve atitude, e isso que é fundamental, você tem que ter atitude o tempo todo. Nós tivemos, principalmente no segundo tempo, a gente lutou, correu atrás do placar, empatou e continuou em cima buscando o resultado. Fomos premiados no fim do jogo por tudo o que a equipe entregou. No segundo tempo, o Fluminense mereceu a vitória, da mesma forma que o Sport mereceu no primeiro tempo”, acrescentou o comandante.

Com o resultado, o Fluminense encontra-se em quarto lugar no Brasileirão, com 13 pontos, a um do líder Flamengo, que visita o Cruzeiro neste domingo (4). Palmeiras e Bragantino completam o G4 neste momento, ambos com 13 e também ainda a jogar no final de semana.

O Fluminense volta a campo agora na próxima quinta-feira (8), quando visita o San José (BOL) pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, às 21h30. Nesta competição, sim, o Tricolor lidera, com sete pontos. Já pelo Brasileirão, o próximo compromisso do time de Renato Gaúcho é contra o Atlético, em Belo Horizonte, no domingo (11), às 17h30.