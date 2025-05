Raphael Veiga treina e volta a ser opção no Palmeiras; equipe deve ter mudanças

Neste domingo, Verdão enfrenta o Vasco, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada do Brasileirão. Jogo será no Mané Garrincha, em Brasília

. Palmeiras finalizou a preparação para o duelo contra o Vasco, às 16h (de Brasília) deste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade fica por conta do retorno do meia Raphael Veiga.

O apoiador do Verdão está fora de ação desde o início de abril, quando sofreu uma luxação no ombro esquerdo diante do Cerro Porteño, pela Libertadores. Por conta do tempo de inatividade e para evitar lesões musculares, Raphael Veiga não atuará os 90 minutos. Contudo, volta a ser opção após participar dos treinos com os companheiros nos últimos dias.