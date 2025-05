Internacional faz série de protestos contra arbitragem em derrota para o Corinthians

O lance em questão ocorreu aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda estava zerado. Wesley acabou no chão após se enroscar com Yuri Alberto, que o marcava de perto, dentro da área. Apesar dos protestos, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli optou por não assinalar infração e tampouco recebeu chamado do VAR.

O Internacional usou as redes sociais para externar indignação com a atuação da arbitragem na derrota por 4 a 2 para o Corinthians , pela sétima rodada do Brasileirão. Em seu perfil oficial, o Colorado criticou a não marcação de um pênalti sobre o atacante Wesley, ainda na etapa inicial da partida deste sábado (03), na Neo Química Arena.

“Wesley foi puxado e agarrado dentro da área, impedido de finalizar uma chance clara de gol. Pênalti ignorado pela arbitragem. Lances como esse não podem seguir sendo tratados com naturalidade”, escreveu o Inter. A postagem ainda contou com um recorte do lance em foco.

O que diz a especialista?

A comentarista de arbitragem Nadine Bastos seguiu o veredito da equipe de arbitragem. Em sua análise, o lance é normal visto que os atletas estavam apenas disputando espaço. “A gente pode ver que os dois estão com os braços um prendendo no outro. Tanto Wesley quanto Yuri. Primeiro, Wesley coloca o braço no Yuri, e depois o Yuri coloca o braço no Wesley. Não marcaria”, opinou durante transmissão da Amazon Prime.

Adicionalmente, Nadine defendeu a anulação dos dois gols do Corinthians — outra grande polêmica da partida. A arbitragem identificou falta na origem dos dois lances que resultaram em tentos do Timão. O primeiro em uma infração de Matheuzinho sobre Wesley, e o segundo de André Ramalho em Gustavo Prado, ainda no campo de defesa alvinegro.