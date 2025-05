Corinthians irá protocolar reclamação formal à CBF contra arbitragem

O Inter já se manifestava contrário à arbitragem desde a etapa inicial, mas teve seu protesto reforçado com o discurso de Vitão após o jogo. Isso porque o zagueiro fez um forte desabafo na saída do gramado e insinuou favorecimento habitual ao time da casa em duelos na Neo Química. Declaração esta considerada infeliz por parte de Fabinho, executivo do Corinthians.

Nem mesmo a vitória por 4 a 2 sobre o Internacional , neste sábado (03), serviu para acalmar os ânimos nos bastidores do Corinthians. Bem como o adversário, o Timão também deixou a Neo Química Arena extremamente insatisfeito com o desempenho da arbitragem — visto que teve dois gols anulados e um possível pênalti ignorado. O Alvinegro, aliás, se prepara para protocolar uma reclamação formal contra o time de árbitros da partida na CBF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Não adianta querer reverter a situação. Se ele falou isso, foi totalmente infeliz. A gente não vai aceitar que um jogo espetacular que o Corinthians fez, que haja outra interpretação em relação a isso. Nós também estamos insatisfeitos, por isso estamos aqui. Queremos uma arbitragem que faça o seu trabalho conforme nós esperamos. As intervenções do VAR precisam seguir critérios para que a cada rodada a gente não tenha que vir aqui e tirar o valor da partida”, respondeu.

Corinthians prepara reclamação

Fabinho garantiu que a alta cúpula corintiana está preparando uma reclamação formal contra arbitragem à CBF, como pede o protocolo da entidade. “Iremos fazer para colaborar com o futebol brasileiro, para que haja uma uniformidade nos critérios”, explicou o executivo.

“Insegurança geral [com arbitragem]. O árbitro estava com medo de errar, da punição. Não sei o que se passa, algumas intervenções em lances pequenos. Hoje, dois lances que poderiam ter sido resolvidos no campo, e a arbitragem conseguiu mexer com os nervos das duas equipes. Toda rodada tem sido assim. Claro que há contatos que precisam de uma atenção maior, mas se há alguém que tem do que reclamar somos nós”, completou.

Protagonismo de Yuri Alberto

Antagônico ao caos dos bastidores, Dorival enalteceu a postura da equipe, que sofreu a virada ainda na etapa inicial, mas manteve a organização. “Mesmo com um a mais, pressionamos e criamos. Fizemos o resultado no fim. Valeu pela insistência e pela dedicação de uma equipe que não abaixou a cabeça. Não nos entregamos nos 90 minutos”, afirmou.