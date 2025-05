Botafogo, descalibrado, sente desfalques na Fonte Nova e perde para o Bahia

Assim, as equipes se distanciam um pouco na tabela. Enquanto o Esquadrão de Aço engata a trinca na competição e pula do sétimo para o quinto lugar, agora com 12 pontos, o Glorioso estaciona nos oito somados e cai três posições: agora é o 11º colocado. Para piorar, o time alvinegro ainda não balançou a rede como visitante em seis partidas sob o comando do técnico Renato Paiva.

O Botafogo sentiu os desfalques mais do que imaginava e, assim, amargou sua terceira derrota no Campeonato Brasileiro, todas fora de casa. Na noite deste sábado (3), o time alvinegro se mostrou descalibrado e perdeu por 1 a 0 para o Bahia, pela sétima rodada. Cauly anotou o gol solitário na Arena Fonte Nova.

Cauly premia jogo mais coletivo do Bahia

As equipes batalharam demais pelos espaços na primeira etapa. O Botafogo tentou exercer marcação pressão, enquanto o Bahia pressionou em busca da posse. Os visitantes ainda tiveram dificuldades nas saídas de bola, sentindo demais os desfalques por lesão. Os anfitriões, por outro lado, apresentaram um jogo coletivo mais qualificado e que se desenvolveu com mais facilidade. Assim, chegaram ao ataque com toques curtos e pressão alta. Mas foi em ótima jogada individual de Erick Pulga que os baianos balançaram a rede, aos 38 minutos. O atacante superou três defensores (Freitas, Newton e Jair) pela esquerda e cruzou na medida para Cauly abrir o placar.

Polêmica e emoção nos acréscimos

Na volta do intervalo, o caldo só não entornou de vez para o Botafogo aos seis minutos porque o VAR apontou irregularidade em um gol que seria bizarro. Isso porque o lateral fez jogada pela esquerda, cruzou com gol praticamente aberto para Erick, que finalizou de volta em Juba. A defesa chutou para frente, mas a bola bateu em Lucho e entrou. A arbitragem de vídeo anulou o gol por impedimento de Juba no rebote.

Próximos jogos pelo Brasileirão

No próximo sábado (10), o Bahia encara o Flamengo, fora de casa, pelo Brasileirão. O jogo será às 21h, no Maracanã. No dia seguinte, o Botafogo recebe o Internacional às 21h, no Nilton Santos, também no Rio de Janeiro. Ambos os jogos são válidos pela oitava rodada.

BAHIA 1X0 BOTAFOGO

Série A do Brasileiro – 7ª rodada

Data: 3/5/2025 (sábado)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Gol: Cauly, 38’/1ºT (1-0)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, 16’/2ºT), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Ademir, 16’/2ºT); Cauly (Michel Araújo, 34’/2ºT), Lucho Rodríguez (Willian José, 16’/2ºT) e Erick Pulga (Gabriel Xavier, 38’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte, 25’/2ºT), David Ricardo, Jair e Cuiabano (Nathan Fernandes, 25’/2ºT); Newton, Marlon Freitas, Patrick de Paula (Alex Telles, intervalo) e Artur (Jeffinho, 36’/2ºT); Igor Jesus e Mastriani (Rwan Cruz, 24’/2ºT). Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilacqua Costa (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões Amarelos: Erick, Caio Alexandre (BAH); Newton, Mateo Ponte (BOT)