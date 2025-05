Bahia x Botafogo, AO VIVO, às 19h30, com a Voz do Esporte

Bahia e Botafogo se enfrentam, neste sábado (3), às 21h, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão bem próximas na tabela. Os donos da casa ocupam a sétima posição, com nove pontos. O Glorioso, visitante, é o nono, com oito. Aliás, o time alvinegro ainda não balançou a rede como visitante em cinco embates sob o comando do treinador Renato Paiva.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, com Ricardo Froede (narração), Henrique Neves (comentários) e Raphael Almeida (reportagens). A transmissão, porém, arranca às 19h30.