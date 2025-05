Aston Villa vence e segue na briga por vaga na Champions

Time de Birmingham faz 1 a 0 nos lindrinos do Fulham e colam no grupo que lutam pelo G5 do Campeonato Inglês

O Aston Villa segue em sétimo lugar, mas com os mesmos 60 pontos do sexto colocado Nottingham Forest e do quinto colocado Chelsea (que ainda jogarão na rodada e terão um confronto direto). Já o Fulham está em nono, com 51 pontos, na briga por uma vaga na Liga Conferência. Porém, tem risco perder duas posições ao fim da rodada.

O Aston Villa segue muito vivo na briga por uma das cinco vagas da Inglaterra para a próxima Liga dos Campeões. Neste sábado, 3/5, em seu estádio Villa Park, venceu o bom time do Fulham por 1 a 0, com gol de Tielemans no primeiro tempoem jogo pela 35ªrodada da Premier League.

O jogo foi marcante para o veterano Willian. Afinal, o ex-Corinthians e ex-jogador da Seleção Brasileira entrou na etapa fnal fez sua 326ª partida na Premier League. Com isso, tornou-se o sul-americano com mais jogos na história do Campeonato Inglês, superando Antonio Valencia, com quem estava empatado.

Como foi a vitória do Fulham

O primeiro tempo teve o Fulham com bom volume de jogo. Mas poucas oportunidades claras. O Aston Villa, por sua vez, mostrou mais qualidade ofensiva, com Tielemans fazendo a diferença. Aos 11 minutos, ele aproveitou escanteio cobrado da direita por McGinn e, de cabeça, abriu o placar. Já no fim da primeira etapa, arriscou um chute de fora da área que levou muito perigo.

No segundo tempo, o Fulham chegou a marcar com Muniz aos 30 minutos. Entretanto, o gol foi bem anulado, pois o jogador tocou a bola com o braço ao ajeitá-la antes do arremate. O Aston Villa, por sua vez, desperdiçou grande chance com Watkins. O goleiro Leno salvou com os pés

O Fulham não teve sorte. Afinal,Reed, que entrou aos 31 minutos da etapa final juntamente com Willian, se manchucou dois minutos depois. Com isso teve de sair. Com dez, Fulham se fechou e viu o Aston quase ampliar quando Malen, dentro da área. Porém, ele chutou no travessão de Leno.