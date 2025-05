Presidente do Santos explica projeto Neymar e se craque dá pitaco na escalação

Logo após a publicação, o então técnico interino, César Sampaio, escalou um time parecido com o de Neymar, com apenas uma modificação, o que chamou a atenção dos torcedores. Marcelo Teixeira também comentou o processo de recuperação e o projeto envolvendo o jogador em seu retorno à Vila Belmiro.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, concedeu entrevista nesta sexta-feira (2) e respondeu se Neymar, craque do time e atualmente lesionado, tem dado pitacos na formação do Peixe. A pergunta surgiu porque o camisa 10 recentemente publicou uma imagem com os 11 jogadores que ele considera ideais na Vila Belmiro.

“O Neymar vinha de uma seríssima contusão. Nós colocamos o staff à disposição dele para que pudesse se recuperar aqui. Aqui ele está alegre e feliz. A tendência é que essa recuperação evolua bastante. Ele sempre jogou de forma intensa, como sempre trabalhou, mas, mais uma vez, sofreu uma contusão”, afirmou o dirigente, à “ESPN”:

“Preciso esclarecer um fato importante que faz parte do Projeto Neymar. Primeiro, o aspecto esportivo e técnico. Segundo, o extracampo. Nesse ponto, estamos conseguindo acelerar projetos que havíamos traçado. Quando assumi, tínhamos 30 mil sócios. Ao fim do ano, chegamos a pouco mais de 50 mil. Com a vinda do Neymar, esse número saltou para 70 mil”, concluiu o presidente do Santos.

Atualmente, Neymar segue lesionado e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Seu vínculo com o Santos vai até junho, e a diretoria tenta a renovação. No Brasileirão, disputou duas partidas, sem completar 90 minutos em nenhuma delas.