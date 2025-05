Palmeiras alcança melhor sequência como visitante desde 1996

A vitória contra o Ceará não marcou apenas o 200º triunfo de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. O resultado conquistado no Castelão fez com que o Alviverde chegasse ao 17º jogo seguido sem perder como visitante. A marca é a maior do clube nos últimos 29 anos.

A série começou em novembro do ano passado, na vitória contra o Bahia, em Salvador. Depois disso, atravessou jogos válidos pelo Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Inclusive, no torneio nacional, o Palmeiras alcançou seis vitórias nos últimos seis jogos como visitante.