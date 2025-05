Jorginho deve voltar a jogar na próxima semana

O volante ítalo-brasileiro Jorginho, que interessa ao Flamengo , está perto de retornar aos gramados após três semanas afastado por um problema no tórax. De acordo com o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, a expectativa é de que o jogador esteja disponível já na próxima semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Ele está bem e se recuperando. Se tudo correr como planejado, deve voltar na próxima semana”, disse o treinador nesta sexta-feira (2).

O Arsenal não divulgou detalhes sobre a lesão sofrida por Jorginho no empate com o Brentford, no dia 12 de abril. No entanto, a emissora britânica ‘BBC’ apurou que o volante de 33 anos teve uma perfuração no pulmão. Oficialmente, o clube trata o caso somente como uma “lesão torácica”.

A volta de Jorginho interessa não só ao Arsenal. O Flamengo também acompanha de perto a situação do jogador, já que negocia sua contratação para o fim da temporada europeia. De acordo com o diretor de futebol do clube carioca, José Boto, a ideia é contar com o atleta a tempo da disputa do Mundial de Clubes, que começará em 14 de junho.

Vice-líder da Premier League, atrás do já campeão Liverpool, o Arsenal volta a campo neste sábado contra o Bournemouth, no Emirates Stadium, pela 35ª rodada. No entanto, a principal meta dos Gunners no momento é conquistar uma vaga na final da Champions. Na próxima quarta-feira (7), o time enfrenta o PSG em Paris, precisando reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida da semifinal.