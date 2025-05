Gustavo Martins avança em recuperação após sofrer lesão no joelho

Zagueiro do Grêmio pode retornar aos gramados antes do prazo inicial estimado

O Grêmio tem a chance contar com a volta do zagueiro Gustavo Martins antes do esperado. O defensor avançou em sua recuperação da lesão ligamentar no joelho direito que sofreu há uma semana e pode estar em condições de jogo dez dias antes da expectativa inicial. Assim, ele dará início à segunda fase do tratamento do problema.

Gustavo Martins levou uma pancada no joelho direito em um treino um dia antes do jogo contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana. A partir disso, ele foi desfalque nos três compromissos seguintes. Exames de imagem indicaram que houve um estiramento de grau 2 no ligamento colateral medial. Os médicos do Grêmio e o atleta optaram por um tratamento conservador. No caso, sem a necessidade de cirurgia, com uma expectativa para retomar as condições de atuar em um mês.