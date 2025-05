Gabigol elogia Kaio Jorge e projeta reencontro com Flamengo

Principal reforço do Cruzeiro na temporada, camisa 9 foi um dos destaques na vitória sobre o Vila Nova, pela Copa do Brasil

Gabigol voltou a sorrir no Cruzeiro. O camisa 9 teve uma boa atuação na vitória sobre o Vila Nova por 2 a 0 , nesta quinta-feira (1), no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e foi aplaudido pela torcida. Assim, o jogador dividiu os méritos com Kaio Jorge, o autor dos dois gols da partida, e rasgou elogios ao companheiro de ataque.

“É difícil dar nota (para a atuação), precisamos ver os números depois. Me senti bem, o time foi bem e ganhou o jogo. Tem uma brincadeira que faço com os amigos que sou um jogador carente, preciso de uma dupla. É bom jogar com ele (Kaio Jorge), a gente se entende bastante e nos encontramos muito no Santos”, disse o camisa 9.

Foi a terceira vitória do Cruzeiro nos últimos cinco jogos, sendo a segunda consecutiva. A Raposa cresceu de produção justamente após as recentes mudanças do técnico Leonardo Jardim. Dessa forma, aos poucos, o time parece entender melhor a filosofia do treinador português. Gabigol elogiou o comandante e ressaltou as dificuldades no processo.

“Foi um pouco conturbado no começo. Trocamos de treinador, trouxemos um com uma filosofia diferente. Ele faz muita rotatividade no elenco, então todo mundo vai ter chance. Mas o que importa é o Cruzeiro ganhar e a gente estar ajudando dentro de campo”, afirmou.

Reencontro com o Flamengo

O próximo jogo do Cruzeiro promete mexer com o coração de Gabigol. Em quarto lugar no Brasileirão, a Raposa enfrenta o Flamengo, líder, com apenas quatro pontos da vantagem. Dessa forma, o time celeste tem uma grande oportunidade de encostar na primeira colocação. O camisa 9 ressaltou o carinho pelo ex-clube, mas dentro de campo, agora, veste azul.