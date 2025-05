Flamengo inicia conversas para renovação com Pedro

Com o retorno do atacante Pedro aos gramados, o Flamengo também já busca a renovação de contrato com o atleta. O clube tenta brecar as investidas na próxima janela de transferências e já existe um acordo entre José Boto e empresários do atacante pela renovação e valorização salarial, mas depende da aprovação do presidente Bap. Em meio a isso, o Nottingham Forest (ING) segue de olho no jogador. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027 e tem um salário defasado em relação a outros companheiros de elenco. Antes de o camisa 9 sofrer grave lesão no joelho, agentes do jogador tinham acordo com a antiga gestão para rever essas situações.