Felipe pode repetir escalação contra o Palmeiras em Brasília

Em sua segunda partida no comando do Vasco nesta temporada, Felipe deve repetir a escalação do jogo contra o Operário-PR, pela Copa do Brasil. Segundo o “ge”, o interino tem apenas uma dúvida no meio-campo. Dessa forma, Matheus Carvalho pode receber uma chance entre os titulares. Contudo, não é garantido.

Contra o Operário-PR, Felipe optou por repetir a base utilizada por Fábio Carille. O Vasco, no entanto, repetiu os erros dos últimos jogos e empatou com o time paranaense por 1 a 1. O desempenho de Jair e Hugo Moura não agradou o interino, que avalia mudança no setor. Na partida, ele colocou Matheus Carvalho no segundo tempo.