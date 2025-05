Dupla de ataque de estrangeiros pode retornar ao Grêmio contra o Santos

Mano Menezes provavelmente contará com o retorno de uma dupla de atacantes estrangeiros no Grêmio para o duelo com o Santos pelo Brasileirão, no próximo domingo (04/05). Tratam-se de Arezo e Pavón, que estão em fase final de recuperação de desconforto muscular. Assim, devido ao problema, eles são ausência há três jogos. Aravena passará por reavaliações físicas e também há chances de voltar a ficar disponível.

Arezo e Pavón passaram por um planejamento especial de tratamento no CT Luiz Carvalho há pouco mais de uma semana. Os dois não entram em campo desde o empate com o Godoy Cruz, fora de casa, pela Sul-Americana. Na ocasião, o departamento médico do clube barrou os dois estrangeiros, exatamente pelo desconforto muscular.