Dudu recebe ligações de jogadores do Atlético e tem certeza que será bem recebido

Lideranças do Atlético fizeram contato com Dudu e reforçaram ao atacante o quanto será importante no elenco do Galo / Crédito: Jogada 10

A situação entre Cruzeiro e Dudu caminhou consideravelmente nas últimas horas. A tendência, inclusive, é que o atleta assine a rescisão contratual com a Raposa ainda nesta sexta-feira e fique livre no mercado. O Atlético observa tudo atentamente, e jogadores do elenco querem a chegada do atacante. O Jogada10 apurou que alguns atletas do plantel fizeram contato com Dudu. Entre eles, estão ex-jogadores do Palmeiras, que já conhecem o ex-camisa 7 do Verdão. O movimento dos jogadores atleticanos, aliás, fez Dudu perceber que será bem recebido na Cidade do Galo.