Cruzeiro encaminha saída de Dudu após apenas cinco meses no clube

Atacante, que perdeu espaço com Leonardo Jardim e entrou em atrito com a diretoria, disputou apenas 17 partidas e fez dois gols

O atacante Dudu está de saída do Cruzeiro. O clube encaminhou nesta sexta-feira (2) a rescisão contratual com o jogador, que tinha vínculo até 2027. As partes ainda não assinaram oficialmente o acordo, mas já avançaram nas negociações, que devem concluir em breve. O portal ‘ge’ divulgou a informação.

Fora dos últimos dois jogos por decisão técnica, o atleta de 33 anos perdeu espaço com o técnico Leonardo Jardim e entrou em atrito com a diretoria por causa de questões disciplinares. Após a vitória sobre o Vila Nova, na quinta-feira (1º), pela Copa do Brasil, o treinador português comentou de forma contundente sobre a situação do atacante, indicando um afastamento definitivo.

Dudu havia retornado à Toca da Raposa no início desta temporada, após anos de destaque e títulos com a camisa do Palmeiras. No entanto, sua segunda passagem por Belo Horizonte durou muito pouco: foram apenas 17 partidas disputadas e dois gols marcados.

