Cruzeiro assina rescisão, e Dudu fica livre no mercado

Dudu não é mais jogador do Cruzeiro. O jogador chegou a um acordo com o clube mineiro e rescindiu contrato nesta sexta-feira (2). Assim, a segunda passagem do atacante na Raposa durou menos de seis meses e agora ele está livre no mercado. O acordo financeiro era o principal entrave, mas as partes chegaram a um acordo de pagamento multimilionário ao jogador.

A multa rescisória prevista em contrato era de R$ 60 milhões. A princípio, Dudu não abriu mão do valor integral. Mas, após negociações do staff do jogador e da diretoria ao longo dos últimos dias, ele aceitou a redução de 75%. Dessa forma, a Raposa vai pagar parcelado de cerca de R$ 15 milhões, quantia que equivale aos salários que teria direito até o fim do ano.