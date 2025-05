Ceará x Vitoria: onde assistir, escalações e arbitragem

Separados por dois pontos, Ceará e Vitória se enfrentam neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pela 7ª rodada do Brasileirão. Ambas equipes não vencem há três partidas e tentam se reabilitar na temporada. Assim, o confronto é uma oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento.

Como chega o Ceará

Sem vencer há três partidas, sendo duas pelo Brasileirão, o Ceará chega de uma partida dura contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O Vozão lutou, mas foi derrotado por 1 a 0, dentro de casa. Dessa forma, o time comandado pelo técnico Léo Condé terá que superar a frustração pela derrota anterior e fazer valer o mando de campo diante do Vitória, em um confronto direto entre nordestinos.

Como chega o Vitória

Na beira da zona de rebaixamento, o Vitória também não vence há três partidas. Apesar da frustrante derrota para o Cerro Largo, do Uruguai, no Barradão, pela Sul-Americana, o Leão conseguiu bons resultados no Brasileirão nas últimas quatro partidas. Além do triunfo sobre o Fortaleza e o empate com o Grêmio, dentro de casa, empatou com Atlético e Fluminense, fora. Assim, promote complicar o Ceará.

Ceará x Vitória

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 03/05/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Ceará: FFernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego e Fernando Sobral; Pedro Henrique, Lucas Mugni e Galeano; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Zé Marcos, Lucas Halter e Jamerson; Matheuzinho, Pepê e Ronald Lopes; Erick, Janderson e Gustavo Silva. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

