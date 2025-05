Botafogo confirma lesões de Barboza, Savarino e Matheus Martins

O Botafogo informou as situações do zagueiro Alexander Barboza e do atacante Jefferson Savarino após problemas físico em jogo contra o Capital-DF, pela Copa do Brasil. O clube carioca confirmou que a dupla sofreu lesões e desfalcam o time o contra o Bahia. Além deles, o atacante Matheus Martins também está fora do duelo por contusão na coxa esquerda.

A dupla passou por exame de imagem nos últimos dias. Savarino sofreu lesão muscular na coxa direita, enquanto Barboza tem problema no pé esquerdo. A assessoria do clube carioca, por opção, não informou tempo estimado de retorno aos gramados.