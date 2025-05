Atlético-MG: Arena MRV passa por última etapa na troca de gramado e terá primeiro treino

Programação de treino do elenco no novo gramado faz parte do processo de adaptação; Vistoria também está marcada

O Atlético Mineiro está próximo de atuar na Arena MRV nesta temporada. O estádio passa pela última etapa da troca do gramado, para piso de grama sintética. Assim, a equipe fará o primeiro treino após a instalação, neste sábado (3), às 10h.

Nesta sexta-feira (2), portanto, o clube faz a última etapa do processo antes de finalizar, colocando cortiça – um material vegetal – e terminando a instalação da irrigação. Dessa forma, o treino no novo gramado faz parte da programação do Atlético no processo de adaptação do elenco ao novo piso.