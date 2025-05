Atlético encaminha contratação do atacante Dudu

Atacante rescindiu com a Raposa após polêmicas com técnico e está perto de ser anunciado pelo Galo, arquirrival do clube celeste / Crédito: Jogada 10

O atacante Dudu está próximo de se tornar o novo reforço do Atlético-MG. O jogador rescindiu com o Cruzeiro nesta sexta-feira e está livre no mercado. O Galo esperava que o experiente jogador saísse de maneira livre do rival mineiro. Com o sinal positivo, alinhou contrato com Dudu e espera oficializar o negócio em breve. A informação é do portal Uol. LEIA MAIS: Dudu recebe ligações de jogadores do Atlético e tem certeza que será bem recebido

A situação de Dudu se agravou no Cruzeiro após o gesto com a mão do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, antes da partida do último domingo, contra o Vasco, indicando que Dudu deixaria o clube. O principal fator para o acerto foi o treinador Cuca. O comandante do Galo procurou entender o momento do jogador, situação dele no clube rival e a possibilidade de transferência. Depois da rescisão, as conversas com o clube do Atlético ficaram mais fáceis. Os dois, afinal, construíram forte relação, quando trabalharam juntos no Palmeiras, entre 2016 e 2017. Aliás, Cuca chegou a pedir um atacante no estilo de Dudu há algum tempo à diretoria. Inclusive, ambos tiveram um diálogo recentemente no qual o treinador informou como pretende utilizar o avante.