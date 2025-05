Nenê abre o jogo sobre pouco tempo em campo na atual temporada

Meia do Juventude segue plano do comandante Fábio Mathias e briga por espaço no time gaúcho

Desse modo, com passagem por grandes clubes do Brasil e da Europa, Nenê explicou por que entra pouco em campo nesta temporada. O discurso dele segue alinhado com o do treinador da equipe gaúcha.

O meia Nenê, que defende o Juventude desde 2023 e está com 43 anos, tem sido pouco utilizado nesta temporada. Ele atuou por somente 180 minutos em seis rodadas disputadas no Brasileirão. Atualmente, é opção imediata no banco para Mandaca e Jean Carlos, que aparecem à frente na fila sob o comando de Fábio Matias.

“São coisas que eu não controlo. Tenho que dar o meu melhor no dia a dia. Acredito que faço isso, o professor vê também, inclusive me elogia bastante. Depende de cada jogo. Não tem como dizer que vou jogar tantos minutos. Já joguei 45, joguei 30 e joguei 20. Estou preparado para o que for preciso. Vai depender do professor saber a hora certa de me usar e o tempo ideal em que posso estar em campo. Foi realmente pelas situações dos jogos e dos adversários”, afirmou Nenê em entrevista coletiva.

“Claro que eu prefiro estar jogando, mas conversei com o Fábio e entendo tranquilamente. Mas ele sabe: no dia em que eu gostar de ficar no banco, é hora de parar de jogar. Respeito a decisão dele e conversamos. O ambiente é muito bom, sempre muito transparente. E acho que é isso que importa. O tempo é ele quem vai dizer. Mas, para o que precisar, com certeza estarei pronto”, completou Nenê.

Jornada do Juventude

O Juventude volta a campo nesta segunda-feira (5) para enfrentar o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Alfredo Jaconi. No momento, a equipe ocupa a 13ª colocação, com sete pontos conquistados.