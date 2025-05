Luciano desencanta e abre concorrência por vaga de Calleri

Atacante voltou a atuar mais próximo da área e mostrou que pode ser um jogador de referência no ataque do São Paulo

A lesão de Calleri abriu uma grande lacuna no ataque do São Paulo. Afinal, capitão e referência da equipe nos últimos anos, o argentino sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e deve perder o restante da temporada. Como opção, Zubeldía conta com André Silva e Ryan Francisco para atuar no setor. Contudo, um jogador muito conhecido e ídolo da torcida também pode brigar pela vaga: Luciano.