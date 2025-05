Jornal indica fim do relacionamento entre ex-Vasco e atacante suíça

Pouco tempo depois de celebrarem um ano de namoro, em 2022, ocorreu a primeira separação deles. Posteriormente, no começo de 2024, a dupla concordou em reatar o relacionamento. Dessa vez, rumores apontam que Douglas Luiz e Alisha preferiram dar fim à relação amorosa novamente. O fim do relacionamento ocorre em um período em que o meio-campista brasileiro encontra dificuldade em sua carreira. Afinal, o volante ainda não conseguiu corresponder às expectativas em sua contratação pela Juventus. Por isso, há a possibilidade do ex-Vasco deixar o clube italiano após o fim da temporada.

O namoro do meio-campista Douglas Luiz com Alisha Lehmann chegou ao fim, de acordo com o jornal italiano “La Gazzetta dello Sport. Inclusive, o término do relacionamento ocorreu já há algum tempo, complementa o veículo. Os dois se tornaram um casal em 2021, mas com momentos positivos e turbulentos.

Ex-Vasco vive indefinição se continuará na Juventus

Inclusive, segundo o jornal “La Gazzeta dello Sport”, o futuro incerto na Velha Senhora foi primordial para os dois optarem pelo fim do relacionamento. Os dois se conheceram quando atuavam pelo Aston Villa, da Inglaterra. Por sinal, ocorreu uma situação inusitada, já que o volante e a atacante suíça se transferiram para a Juventus de forma simultânea. Assim, a situação provocou algumas brincadeiras entre os internautas.

Alisha Lehmann é considerada a jogadora profissional de futebol feminino mais influente do mundo. Isso porque é a atleta com maior número de seguidores, com 16,4 milhões somente no Instagram. A atacante já tinha a experiência de namorar um colega de profissão. Afinal, entre 2018 e 2021, ela se relacionou com Ramona Bachmann, sua companheira de seleção da Suíça.

Douglas Luiz teve uma rápida ascensão ao profissional. Até porque ele passou a integrar o grupo principal do Vasco em 2016. Depois de 39 jogos e o seu destaque na disputa da Série B, o Cruz-Maltino lhe negociou com o grupo City no ano seguinte. Assim, ele chegou a integrar o elenco do Manchester City, mas nunca teve oportunidades. Com isso, foi emprestado a outros clubes do grupo. No caso, o Girona por pouco mais de uma temporada. Em seguida, ele passou a defender o Aston Villa, onde permaneceu por cinco temporadas.