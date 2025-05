Jemerson pede Grêmio resiliente para sair de fase negativa: ‘Precisamos melhorar’

Zagueiro disse que o time necessita compreender nova metodologia após alteração no comando técnico para crescer de rendimento

Algumas carências do trabalho de Gustavo Quinteros ainda prejudicam o Grêmio, sobretudo a fragilidade defensiva. Pelo quarto jogo consecutivo, o time Tricolor Gaúcho não sustenta a vantagem no placar. Assim, a equipe sofreu a derrota de virada, por 3 a 2 para o CSA, na quarta-feira (30), em Maceió (AL), pela Copa do Brasil.

O CSA marcou primeiro, mas depois o Grêmio conseguiu ficar à frente no placar. Contudo, na reta final do jogo, sucumbiu ao levar dois gols em seis minutos. Depois da partida, o zagueiro Jemerson disse que o Tricolor Gaúcho demonstrou dedicação, mas que o rendimento não foi suficiente.