Filipe Luís elogia Joshua, joia do Flamengo: ‘É como se tivéssemos contratado um jogador’

Em jogo com mais de 24 chances, o Flamengo só conseguiu vencer o Botafogo-PB por 1 a 0 com gol de Joshua, de apenas 17 anos. O garoto da base foi acionado aos 33 minutos e seis minutos depois garantiu a vitíria pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Maranhão, nesta quinta-feira. Após o jogo, o técnico Filipe Luís elogiou o jovem atleta, com quem trabalhou no sub-17.

“Joshua foi meu camisa 10 no sub-17, me emocionei muito quando ele fez o gol. Acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vão te deixar tão realizado como colocar o menino 17 anos, que foi o seu jogador na base, e ele quase praticamente no segundo toque na bola fazer o gol. O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Menino muito especial”, destacou Filipe antes de complementar.