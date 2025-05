Corinthians supera ferrolho do Grêmio e entra no G4 do Brasileirão Feminino

Com gols no segundo tempo, o Corinthians derrotou o Grêmio por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (1º), no Parque São Jorge, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. Jaqueline Oliveira e Gabi Zanotti saíram do banco para assegurar a vitória da equipe paulista, que chega ao quarto jogo de invencibilidade na competição.

O triunfo – o quarto da equipe no Brasileirão – coloca as Brabas do Timão no G4, justamente na quarta posição, agora com 15 pontos. As Gurias Tricolores, por outro lado, chegam aos quarto jogo sem vencer e aparece em 12º na tabela, com três derrotas.