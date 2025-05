Com pouca minutagem, dupla ganha confiança no Botafogo

O técnico do Botafogo, Renato Paiva, há duas semanas, sentenciou que o Glorioso não priorizaria nenhuma competição em detrimento de outra. Mas a realidade, com o perdão do trocadilho, não se resume ao preto no branco. O treinador português sabe que, diante de uma maratona insana de compromissos, rodar o elenco é imperativo. Assim, diante de um rival mais frágil, como o Capital, nada melhor do que observar jogadores com pouca minutagem durante o seu trabalho no Mais Tradicional.

Rwan vai do 8 ao 80 no Botafogo

No 4 a 0 sobre o adversário do Distrito Federal, na quarta-feira (30), no Estádio Nilton Santos, pelo encontro de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Paiva lançou o goleiro Linck, o volante Allan, o meia-atacante Jeffinho e o centroavante Rwan. Foram, enfim, titulares pela primeira vez. Do quarteto, aliás, os dois últimos se destacaram com performances alvissareiras. O último, por exemplo, fechou o placar, sofreu um pênalti e por pouco não anota um golaço durante a primeira etapa do espetáculo. O técnico lusitano ainda pede paciência com o seu reserva, sobretudo por conta da enorme desconfiança dos seguidores alvinegros.