Barboza e Savarino, do Botafogo, farão exames nesta quinta-feira

Dupla alvinegra deixa o gramado diante do Capital (DF), no Nilton Santos, com problemas físicos e será avaliada pelo Departamento Médico / Crédito: Jogada 10

Apesar da goleada por 4 a 0 sobre o Capital (DF), no Nilton Santos, Alexander Barboza e Savarino, ambos do Botafogo, tiveram problemas físicos. Nesse sentido, ambos passarão por exames na manhã desta quinta-feira (1) para compreender as gravidades das possíveis lesões. A informação é do jornal “O Globo”. O venezuelano ficou pouco mais de 15 minutos em campo depois que entrou no segundo tempo. Ele sentiu dores na posterior da coxa direita e saiu direto para o vestiário, deixando o time com um a menos (já havia feito todas as alterações). Além disso, o Alvinegro também perdeu o argentino, que deixou o jogo de muletas por apresentar dores no pé esquerdo, aos 35 minutos.