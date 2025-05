Abel chega a 200 vitórias no Palmeiras em meio a interesse da CBF

No dia 30 de outubro de 2020, Abel Ferreira era anunciado como técnico do Palmeiras. No dia 30 de abril de 2025, o treinador chegou a sua vitória de número 200 no comando. São pouco mais de quatro anos no cargo e dez títulos conquistados, mostrando o motivo do português está cada vez mais cravado na história alviverde.

Os números consideram todas as competições e jogos em que os auxiliares de Abel também estiveram à beira do campo. Ao todo, são 346 partidas, com 84 empates, 62 derrotas e as 200 vitórias. Além disso, ostenta um aproveitamento de 65,8%.

Abel também mostra um número muito positivo em mata-mata. Somando já o jogo contra o Ceará, quarta-feira (30), o treinador tem 35 classificações, incluindo as que decidiram títulos, e 15 eliminações, incluindo vice-campeonatos. Não é a toa que o português tem o trabalho mais longevo no Brasil e é cotado para a Seleção Brasileira.

A entidade vinha em negociação com Carlo Ancelotti e encerrou as tratativas na terça-feira, após o Real Madrid se recusar a pagar a multa rescisória. Assim, o nome do português começou a ganhar força junto com Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo e atualmente no Al-Hilal.

Contudo, Abel segue dizendo que está focado no Palmeiras e a presidente Leila Pereira não acredita em uma saída do treinador. Outro trunfo para manter o português no clube é o Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho.