Vasco terá retornos importantes diante do Operário pela Copa do Brasil

Depois da derrota para o Cruzeiro, o Vasco volta suas atenções para a 3ª fase da Copa do Brasil. Assim, o clube divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Operário, que acontece nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), em Ponta Grossa. Entre as novidades, está Tchê Tchê, que voltará a ficar à disposição depois de quatro partidas fora de combate.

Vale lembrar que o volante esteve de fora por questões familiares e só voltou a treinar no último sábado (26), após duas semanas. A última atuação do atleta aconteceu no triunfo por 3 a 1 sobre o Sport, no dia 12 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão. Ele, então, esteve de fora dos duelos com Ceará, Flamengo, Lanús e Cruzeiro.