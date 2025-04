Sem espaço na Juventus, Douglas Luiz desabafa após críticas de torcedor

Volante não consegue repetir boas atuações da época de Aston Villa e sofre com adaptação no futebol italiano

A relação do volante Douglas Luiz com a Juventus, da Itália, continua ruim para ambos os lados. Nesta quarta-feira (30), o brasileiro usou as redes sociais para desabafar sobre seu momento atual. Ele chegou ao clube com bastante empolgação, após fazer grandes temporadas pelo Aston Villa, da Inglaterra.

No entanto, suas atuações pela Juventus não têm repetido o desempenho que o levou até a Seleção Brasileira. Isso motivou um torcedor a afirmar que Douglas não está comprometido com a equipe italiana e que estaria lá apenas para tirar fotos. Em seguida, o jogador afirmou que gostaria de estar vivendo uma outra fase da Juventus e questionou: “por que, apesar de estar bem fisicamente, permaneço fora do time titular?”.