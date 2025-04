Real Madrid teria vetado ideia de contratar joia do River Plate

Comportamento do staff de Franco Mastantuono seria ponto de inflexão entre as partes

Uma informação do diário ‘Sport’, da Catalunha, dá conta de que o meio-campista Franco Mastantuono, cria da base do River Plate, não faz mais parte da lista de possíveis reforços do Real Madrid . Pelo menos, não no curto/médio prazo onde grandes clubes da Europa observam atentamente a evolução da joia formada no clube de Buenos Aires.

De acordo com o veículo em questão, a decisão madrilenha sobre o atleta de apenas 17 anos não teria relação com o aspecto técnico. Em especial, diante do crescente espaço que Mastantuono ganhou sob o comando do técnico Marcelo Gallardo. No seu segundo ano como profissional no Millonario, são quatro gols e duas assistências ao longo de 13 compromissos.

O grande problema, na visão do Real Madrid, teria sido o comportamento do staff do jogador do River Plate na primeira investida dos espanhois para contratá-lo, ainda no ano passado. Isso porque, depois de avanço nas tratativas e a interpretação dos europeus que a negociação sairia por custo zero, o jogador renovou seu acordo com o River Plate até 2026. Na oportunidade, o acordo incluiu uma cláusula rescisória de 45 milhões de euros (R$ 289 milhões).

Diante desse cenário, além do Real não avaliar um investimento desse calibre no atleta, a diretoria se sentiu “usada” para a devida valorização de seu novo contrato com a representação argentina. Algo que, consequentemente, parece fechar as portas do Bernabéu para o jogador portenho.

Mesmo com a possível ausência do Real Madrid na briga, as informações indicam que outros candidatos no futebol europeu seguem atentos a situação de Franco Mastantuono. Como, por exemplo, os arqurrivais Atlético de Madrid e Barcelona.