Raphinha critica gols sofridos no empate com a Inter: ‘Inaceitável’

“A sensação é que poderíamos ter alcançado um resultado melhor. É inaceitável sofrer esses gols em casa, mas temos que creditar à Inter, que jogou muito bem. Eles são muito bons nos escanteios. Tentamos dar nosso melhor, mas o importante é que conseguimos um resultado que deixa aberto para o jogo de volta. Vamos nos preparar para chegar lá e garantir a classificação”, disse Raphinha ao deixar o gramado no Estádio Olímpico Lluís Companys.

O empate por 3 a 3 entre Barcelona e Inter de Milão , nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da semifinal da Champions, foi ótimo para os amantes do futebol. No entanto, Raphinha, autor de uma assistência e um lindo chute que terminou em gol contra, ficou furioso com a quantidade de gols levados pelo Barça contra os italianos e disse ser algo “inaceitável”.

O Barcelona viu a Inter abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, mas reagiu com grande atuação de Lamine Yamal e do próprio brasileiro.

“Quando eles fizeram 2 a 0, não pensei em nada. Apenas em manter a calma e buscar a virada. O resultado não é o pior, vamos fazer tudo que for preciso na casa deles”, completou o camisa 11.

Dessa maneira, as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 6 de maio, no Giuseppe Meazza, em Milão. Em caso de novo empate, a vaga na final da Champions será definida nos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de PSG x Arsenal. No primeiro duelo, os franceses levaram a melhor e venceram os Gunners por 1 a 0, em Londres.