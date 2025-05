Rafael Pontelo exalta campanha do FK Auda e projeta confronto direto pela liderança na Letônia

A próxima rodada da Virsliga, principal divisão do futebol da Letônia, será marcada por um confronto direto. O líder Rigas FS e o vice-líder FK Auda medem forças nesta quinta-feira (1) para definir quem ficará na liderança do campeonato.

O zagueiro Rafael Pontelo está em preparação com o elenco do Auda para a partida. O brasileiro reconheceu a importância do jogo e fez uma projeção, destacando que a equipe tem condições de sair de campo com a vitória e saltar para a liderança da liga.