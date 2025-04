Payet prorroga contrato com o Vasco; veja até quando

O contrato anterior, assinado no fim de agosto de 2023, ia até maio por conta do passaporte do francês. No entanto, havia acordo entre clube e jogador para que ele ficasse até julho. Assim, o acordo manteve-se.

O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o Bira lançaram nesta quarta-feira (30) no sistema o novo contrato de Dimitri Payet com o Vasco. Assim, o meia, que tinha vínculo até 5 de maio, ficará pelo menos até o dia 31 de julho em São Januário.

Payet, porém, está se recuperando de lesão no joelho esquerdo e não tem data para voltar a atuar pelo Vasco. Além disso, o camisa 10 sofre investigação da polícia por suposta violência física, moral, psicológica e sexual a advogada catarinense Larissa Ferrari, com quem teve um caso fora de seu casamento. O jogador de 38 anos nega as acusações.

O Vasco buscou uma renovação com Payet no início do ano, visando manter o francês até o fim da temporada. As conversas, no entanto, esfriaram e a tendência atual é que ele fique apenas até o fim de julho. Ele tem 17 jogos no ano, sendo apenas quatro como titular. Não marcou gols, mas contribuiu com três assistências e três pré-assistências no período, precisando de apenas 99,3 minutos para participar de gol na temporada. Ao todo, são sete gols e dez assistências em 75 aparições com a Cruz de Malta.