Palmeiras tem retrospecto recente ruim contra o Ceará, no Castelão

Nos últimos dez jogos na casa do adversário, Verdão venceu apenas duas vezes. Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, nos últimos 10 confrontos entre Ceará e Palmeiras em Fortaleza, são três vitórias do Vozão, duas vitórias do Verdão e outros cinco empates. Além disso, soma-se 15 gols neste período para o Alvinegro, contra 12 do Alviverde.

Porém, nos últimos dois confrontos no Castelão, deu Palmeiras. Pelo Campeonato Brasileiro de 2021 e 2022, o Verdão venceu ambas as vezes por 2 a 1. Contudo, os oito embates anteriores acabaram com triunfo do Ceará ou com empate.

Contudo, vale ressaltar que Abel Ferreira nunca perdeu para o Ceará no Castelão. Ele foi o responsável pelas vitórias em 2021 e 2022 e tenta uma terceira vitória na casa do adversário nessa sua passagem pelo Palmeiras.

Palmeiras em busca de retomar o bom momento

O Palmeiras viu seu bom momento ser interrompido em seu último compromisso. Afinal, vinha de um excelente retrospecto, com sete vitórias seguidas em todas as competições. Mas no domingo passado (27) teve essa sequência interrompida pelo Bahia, que venceu por 1 a 0 no Allianz Parque, nos últimos minutos. Agora, vai ao Castelão para recuperar o caminho dos triunfos e abrir vantagem no confronto.