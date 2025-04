Novorizontino x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Timão terá duelo regional nesta quarta-feira (30), em sua estreia na Copa do Brasil. Tigre já passou por duas fases e chega com moral

Nesta quarta-feira (30), o Corinthians inicia sua caminhada na Copa do Brasil. O Timão encara o Novorizontino, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, às 21h30, pelo jogo de ida da terceira fase. O time do Parque São Jorge faz sua estreia no torneio e terá como grande novidade o técnico Dorival Júnior, que faz sua primeira partida. Já o Tigre passou por Rio Branco e Operário-MT para chegar nesta fase e encarar o clube do Parque São Jorge.

A Voz do Esporte transmite, a partir de 20h, ao vivo, as emoções da partida. Elder Viera é o narrador. Rodrigo Seraphim fica responsável pelos comentários. Bruno Nunes, por fim, cuida das reportagens.