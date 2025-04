Juventude bate o Fluminense e entra no G4 do Brasileirão Sub-20

O Juventude conquistou importante vitória nesta quarta-feira (30), pela oitava rodada do Brasileirão Sub-20. No Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS), o Jaconero bateu o Fluminense por 2 a 0, com dois gols de Gui Teixeira, e está no G4 da competição.

O resultado coloca o time gaúcho na terceira colocação, com 16 pontos, a um do líder Palmeiras. Já o Tricolor está em 15º, com apenas oito.