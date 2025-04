Itinerante: Inter enfrentará período de quatro partidas consecutivas como visitante

Assim, o Internacional enfrentará Corinthians e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, bem como Atlético Nacional, na Colômbia, e Nacional, no Uruguai. O período itinerante começará no embate contra o Timão, em São Paulo. Posteriormente, deixa o país para encarar o adversário colombiano e retorna ao Brasil para medir forças com o Glorioso, no Rio de Janeiro.

Até que as viagens chegam ao fim com a ida para o Uruguai, onde duelará com o Nacional. Os jogos contra Corinthians e Botafogo têm a capacidade de consolidar o Internacional como um candidato ao título. Principalmente depois do período em que oscilou, com quatro partidas sem vencer no torneio. Já levando em consideração o cenário na Libertadores, resultados positivos diante do Atlético Nacional e o oponente uruguaio permitiria o Colorado a encaminhar a classificação para as oitavas da Libertadores.

Inter se preocupa com desgaste físico de jogadores

A questão física dos atletas é uma das principais preocupações do Inter. Afinal, o calendário de partidas é exaustivo como para a maioria dos times brasileiros. O intervalo entre os compromissos é curto. Exemplo disso são os oito embates que o Internacional terá até o fim de maio, com a necessidade de entrar em campo durante os meios e finais de semana.

Inclusive, o maior hiato para descanso durante esta maratona é de cinco dias. Desta forma, a tendência é de que o técnico Roger Machado dê sequência ao revezamento em seu elenco para evitar perder mais jogadores por lesões musculares.