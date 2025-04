Herói da virada, Luciano cobra efetividade do São Paulo e acredita em duelo difícil pela vaga

O artilheiro da noite não marcava desde a partida contra o Velo Clube, em fevereiro. Aliviado pelo fim do jejum, Luciano agradeceu aos familiares e companheiros pelo apoio. Entretanto, alertou para a falta de capricho do time no ataque e esperava uma definição complicada nos Aflitos.

O São Paulo largou em vantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final na Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (29), o Tricolor bateu o Náutico por 2 a 1 , de virada, com o brilho de Luciano, que marcou os dois gols da equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Agradecer minha esposa, minhas filhas e meus familiares que estão sempre comigo, sem meus companheiros, sem eles não sou nada. Acho que fizemos um bom jogo, faltou caprichar no último passe, na finalização, mas não podemos desmerecer o trabalho do Náutico aqui, é um bom time. Respeitamos eles, eles nos respeitaram, vamos manter os pés no chão para classificar lá, que vai ser difícil”, ressaltou em entrevista ao canal SporTV.

Com a vitória no Morumbis, o São Paulo joga por um empate na partida de volta, que acontece no dia 20 de maio, nos Aflitos. O próximo compromisso do Tricolor é na sexta-feira (02), às 21h30, contra o Fortaleza, em casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.