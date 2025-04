Flamengo apresenta proposta para mudança no Estadual; veja o que pode alterar

Em reunião realizada na última terça-feira (29), no Rio de Janeiro, os clubes organizaram e alinharam um novo formato para a disputa do Campeonato Carioca em 2026. A proposta, feita pelo Flamengo, reduz o número de datas e facilita o planejamento das equipes, especialmente dos quatro grandes, no torneio que abre a temporada.

Aliás, a nova ideia prevê dois grupos com seis times cada, em que os clubes do grupo A enfrentam os do grupo B. Os quatro melhores classificados avançam para as quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais ocorrerão em sistema de ida e volta, e a final será em partida única. Com isso, o Cariocão terá apenas 10 datas, cinco a menos que o formato atual. O Flamengo liderou a iniciativa e apresentou o projeto à Ferj, segundo o jornal Extra.