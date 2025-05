Em jogo agitado, Cruzeiro e Flamengo empatam pelo Brasileirão Feminino

Em jogo agitado, Cruzeiro e Flamengo empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (30), pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino A1. As Meninas da Gávea saíram na frente do placar no primeiro tempo, com gol de falta de Jucinara. Entretanto, as Cabulosas buscaram a igualdade na etapa final, com Letícia Ferreira.

Jogando em casa, o Cruzeiro começou melhor. Porém, aos poucos, o Flamengo foi tomando controle das ações e criando as melhores chances. Dessa forma, saiu na frente do placar aos 43 minutos, em bela cobrança de falta de Jucinara, no ângulo da goleira Camila Rodrigues.